Mercato - OM : Les coulisses d’un joli cadeau à 2M€

Thibault Morlain

Parti de l'OM pour Sassuolo dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, Maxime Lopez aura tout de même fait rentrer 2M€ dans les caisses du club phocéen. Mais cela aurait pu être pire pour Marseille. En effet, celui qui est aujourd'hui à la Fiorentina aurait pu partir libre. Un scénario que Lopez a refusé, acceptant finalement de prolonger avant de s'en aller...

Ces dernières années, l'OM en a connu des catastrophes sur le marché des transferts. En effet, le club phocéen a vu partir plusieurs de ses joueurs librement et donc récupérer 0€ en indemnité de transfert derrière. Ça a été le cas avec Boubacar Kamara ou encore Florian Thauvin, un scénario qui aurait pu se répéter avec Maxime Lopez. Le minot marseillais en a toutefois décidé autrement, acceptant de prolonger avant de filer à Sassuolo. Ce qui aurait permis à l'OM de récupérer tout de même 2M€, le montant qui était fixé pour son option d'achat suite à son prêt.



« Pour moi, c’était impensable de partir libre de l’OM »

Maxime Lopez n'a donc pas voulu laisser l'OM en galère et que le club phocéen se retrouve avec 0€ suite à son départ. Un joli cadeau sur lequel il est revenu pour Carré . Maxime Lopez a ainsi expliqué : « Je ne voulais pas partir libre de l’OM. J’ai prolongé un an de plus à l’OM pour que l’OM touche une indemnité. Pour moi, c’était impensable de partir libre de l’OM car c’était mon club de coeur ».

« J’avais une très bonne relation avec Pablo Longoria »