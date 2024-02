Mercato - FC Nantes : Catastrophe à 0€, une star du PSG lâche ses vérités

Thibault Morlain

En voyant le PSG lâcher 90M€ pour Randal Kolo Muani, le FC Nantes peut s'en mordre les doigts. En effet, à l'été 2022, l'international français a quitté les Canaris pour l'Eintracht Francfort... pour 0€. Une catastrophe pour le club de Waldemar Kita qui n'avait pas hésité à pousser un coup de gueule sur le départ de Kolo Muani. Mais voilà que l'actuel Parisien a souhaité rétablir sa vérité.

Randal Kolo Muani aurait pu rapporter gros au FC Nantes, mais finalement, il est parti libre, les Canaris se retrouvant avec 0€. De quoi déclencher à l'époque la colère de Waldemar Kita. Le patron du FC Nantes, balançait : « Je me suis impliqué avec son père, idem pour Antoine (Kombouaré). Je pense qu'ils ont signé avec Francfort depuis deux ans. On m'a pris un peu pour un con. À sa place, je regretterais d'avoir signé si vite. Car il aurait pu aller plus haut. J'ai proposé au père de prolonger le contrat, d'augmenter le salaire au-delà de 100 000 euros par mois et, en cas de revente, de toucher 50 %. Je ne peux pas faire mieux. Je lui souhaite tout le bonheur car c'est un bon gamin, contrairement à son entourage ».



« Ça ne vient pas de moi »

A l'occasion d'un entretien accordé à Onze Mondial , Randal Kolo Muani a expliqué que ce n'était en aucun cas sa faute s'il était parti libre. L'ancien joueur du FC Nantes a ainsi confié : « Oui je suis parti libre, oui certains l'ont encore en travers de l a gorge. Mais ce n'est pas de ma faute. Je voulais prolonger, j'ai tout fait pour prolonger, j'ai tout fait pour trouver un terrain d'entente. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et ça ne vient pas de moi. Je n'ai donc aucun regret. Je me suis comporté comme un bonhomme jusqu'au bout. Et je le serai toute ma vie. Lorsque j'ai un truc à dire, je le dis, je fais toujours les choses à fond ».

« C'est un club que je n'oublierai jamais »