Un attaquant signe au PSG, Luis Enrique ne l’aime pas !

L’été dernier, le PSG a très largement remodelé son secteur offensif en y intégrant plusieurs joueurs dont Gonçalo Ramos recruté pour 80M€ en provenance de Benfica. Cependant, l’attaquant portugais joue peu depuis quelques semaines. Et Daniel Riolo a une explication claire sur le sujet.

Alors que le PSG a chamboulé son secteur offensif l'été dernier, de nombreux joueurs déçoivent ou sont moins utilisés à l'image de Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais ne semble pas convenir à Luis Enrique comme l'assure Daniel Riolo.

«Luis Enrique ne l’aime pas»

« Je considèrerai toujours qu’une équipe avec Mbappé, c’est plus fort qu’une équipe sans. C’est juste que je veux qu’il joue à sa place en haut à gauche. Je suis désolé Gonçalo Ramos, Luis Enrique ne l’aime pas, mais moi, j’insiste depuis le début de la saison parce que je pense que c’est un numéro 9 très intéressant et qu’il peut permettre à Mbappé de briller et de lui servir de point de fixation », estime le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«L’attaque idéale de ce PSG c’est Mbappé-Ramos-Dembélé»