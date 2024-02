PSG - Real Madrid - Mbappé : Rafael Nadal débarque sur le transfert !

Thibault Morlain

Après 7 ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé va donc faire ses valises à l'issue de la saison. Si sa destination reste encore à déterminer, la balance penche plus que jamais vers le Real Madrid, grand favori pour accueillir le Français. Un dossier Mbappé dans lequel Rafael Nadal est d'ailleurs prêt à intervenir.

Cette fois, ça semble bel et bien être la bonne pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé. Après s'être cassée les dents tant de fois pour recruter la star du PSG, la Casa Blanca touche enfin au but. Mbappé aurait annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi et se rapprocherait du Real Madrid. De quoi faire réagir le grand fan des Merengue, Rafael Nadal.

Mercato - PSG : Mbappé a fait une demande à 50M€ https://t.co/RWFWy8qZEN pic.twitter.com/hdthTTw70s — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

« Si je pouvais aider d’une façon ou d’une autre... »

Dans des propos accordés à la Cadena Cope , Rafael Nadal a proposé son aide au Real Madrid pour faire venir Kylian Mbappé. Le joueur de tennis espagnol a ainsi lâché : « Pour moi, il faut le recruter, même si ce n’est pas moi qui prends la décision. Le Real Madrid a une super équipe, et avec lui, il serait encore plus fort. Si je pouvais aider d’une façon ou d’une autre pour qu’il vienne, je le ferais ».

« Je veux que Mbappé vienne »