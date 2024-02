PSG : Mbappé va faire une énorme fleur au Real Madrid

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été, et ce, après avoir passé sept saisons à Paris. En cas de transfert au Real Madrid, le vice-champion du monde français devra faire un énorme sacrifice financier. Alors qu'il perçoit environ 72M€ bruts annuels actuellement, Kylian Mbappé doit presque diviser son salaire par deux pour migrer vers la Maison-Blanche.

Comme annoncé par RMC Sport ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait claquer la porte du PSG cet été. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien va donc rejoindre un nouveau club librement et gratuitement à l'intersaison 2024. Reste à savoir lequel.

Mbappé percevrait 72M€ bruts annuels au PSG

En embuscade pour boucler la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait d'ores et déjà fixé ses conditions sur ce dossier. En effet, en cas de transfert vers la Maison-Blanche , l'attaquant du PSG sait déjà qu'il va devoir faire un énorme geste financier.

Un énorme sacrifice financier pour Kylian Mbappé ?