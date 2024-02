OM : Gattuso dénonce un gros problème !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, l’OM a concédé un nouveau match nul. Ainsi, le club marseillais n’a remporté qu’un seul match depuis le début de l’année, et se trouve dans une crise sportive sans précédent. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur phocéen Gennaro Gattuso a affirmé qu’un vrai problème s’était développé au sein de son équipe.

Depuis plus d’un mois, l’OM n’a plus remporté le moindre match. Une situation très compliquée pour le club phocéen dont la seule victoire de 2024 remonte au 7 janvier dernier et un court succès (0-1) face à Thionville en Coupe de France. Au niveau de la Ligue 1, Marseille reste sur cinq matchs sans victoire (quatre nuls, une défaite). Ce dimanche soir, l’OM se déplace sur la pelouse de Brest (20h45), et n’a plus le droit à l’erreur. Présent en conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso ne s’est guère montré rassurant concernant l’état actuel de sa formation.

Gattuso viré ? L’OM a déjà tranché https://t.co/ppgzFiNSSP pic.twitter.com/zAzwQgS5yX — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

« Il y a un problème qui vient de l'équipe »

« La situation est facile à comprendre, il y a un problème qui vient de l'équipe » , a lâché l’entraîneur de l’OM dans des propos relayés par RMC . « Regardez le genre de but qu'on encaisse. C'est un problème de ne pas sentir le danger, de ne pas être attentif. Cette situation est la même depuis longtemps. On essaie de faire des changements. Après Thionville, on a pris 5 buts sur coups de pied arrêtés. L'équipe y croit, je ne vois pas une équipe morte. Je pense qu'il y a un problème de peur. On ne peut que s'améliorer » .

« Le premier responsable est l'entraîneur »