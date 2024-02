Le calvaire continue pour ce joueur de l'OM

Arnaud De Kanel

Forfait lors des trois derniers matchs de l'OM alors que sa blessure n'inquiétait pas plus que cela, Jordan Veretout continue de ronger son frein. Le milieu de terrain voulait faire son retour en Ligue Europa jeudi, mais il n'était toujours pas remis sur pied. Et une fois encore, il devrait manquer à l'appel dimanche pour affronter Brest.

Eloigné des terrains depuis le 27 janvier dernier et le match face à l'AS Monaco, Jordan Veretout a manqué les rencontres face à l'OL, Metz et le Shakhtar, laissant à chaque fois Gennaro Gattuso avec seulement trois solutions au milieu. Et si le coach italien priait pour le voir revenir ce week-end, ça semble mal parti.

Douleurs musculaires pour Veretout

Cela fait désormais trois semaines que ça dure. Comme rappelé par La Provence ce samedi matin, Jordan Veretout souffre toujours de douleurs musculaires et cela compromet fortement sa place dans le groupe.

Veretout vers un nouveau forfait