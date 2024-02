C'est la crise à l'OM ? Gattuso répond cash !

Jean de Teyssière

La Coupe d'Europa a repris ses droits cette semaine et la seule équipe française en lice en Ligue des Champions, le PSG, a réussi ses débuts en huitièmes de finale en battant la Real Sociedad (2-0). Ce jeudi, ce sont quatre équipes françaises qui joueront le premier acte de leur aventure européenne. L'OM abordera ce match en étant plongé dans la crise, même si Gennaro Gattuso, l'entraîneur marseillais, apporte une nuance.

Gennaro Gattuso est-il en train d'expérimenter la méthode Coué ? Face au Chakhtior Donetsk ce jeudi soir en barrage aller de la Ligue Europa, ses joueurs joueront déjà gros, puisqu'un résultat favorable est attendu afin d'aborder le match retour, qui se disputera au Stade Vélodrome un peu plus sereinement. En 2024, l'OM n'a pas encore gagné et est à nouveau plongé dans la crise, même si Gennaro Gattuso préfère rester confiant.

«On joue contre une équipe très forte quand elle a le ballon»

Présent en conférence de presse à Hambourg mercredi soir, Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM, évoque l'équipe du Chakhtior Donetsk : « Chaque match à son histoire. On joue contre une équipe très forte quand elle a le ballon, très technique, qui est habituée à jouer en Coupes d'Europe depuis des années, même si elle est jeune. »

«On est dans une crise de résultats mais on n'est pas dans une crise de jeu»