Vente OM : Nouvelle confirmation pour l'Arabie Saoudite

Alors que les rumeurs sont récurrentes autour de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian en a rajouté une couche, en assurant qu'il recevait des confirmations tous les jours concernant l'arrivée de l'Arabie Saoudite qui reprendra le club phocéen actuellement aux mains de Frank McCourt.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt s'est retrouvé au cœur des rumeurs de vente pendant plus de la moitié de son mandat. Et tout s'est encore accéléré ces derniers mois avec les annonces récurrentes concernant l'arrivée de l'Arabie Saoudite. Il faut que Thibaud Vézirian annonce avec certitude que le PIF, fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite, racheta l'OM. Et il en rajoute une couche.

«J’ai de nouvelles confirmations tous les jours»

« J’ai de nouvelles confirmations tous les jours, donc ce n’est pas la peine de vous accrocher à de fausses informations publiées par des comptes anonymes », lance le journaliste pour TeamFootball avant de regretter les insultes récurrentes sur les réseaux sociaux.

Vézirian s'étonne des haters