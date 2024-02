Un joueur de l’OM se met au rugby, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir contre le FC Metz, l’OM a concédé le nul à domicile (1-1). Un résultat bien évidemment décevant pour les Marseillais qui n’ont pas été aidé par l’expulsion de Samuel Gigot assez tôt dans le match. Daniel Riolo n’épargne d’ailleurs pas le défenseur de l’OM, coupable d’une faute similaire à un plaquage au rugby.

Gigot expulsé «en faisant un plaquage de Rugby»

« On parle d’état d’esprit mais le problème est de tout ramener à l’état d’esprit. Parce que si l’état d’esprit c’est ce qu’a fait Gigot, c’est à dire prendre un rouge sur un excès d’engagement en faisant un plaquage de Rugby… Le football ne peut pas se résumer à ça, mais à l’OM on entend parler que de cela », assure le journaliste de RMC au micro de l ’After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«On est face à un Marseille qui ressemble au Marseille en crise des pires années»