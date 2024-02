Vente OM : C'est imminent pour l'Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les rumeurs s'accumulent concernant la vente de l'OM, l'Arabie Saoudite pourrait bien mener un grand projet au sein du club phocéen. Plusieurs médias affirment que le deal prend forme, à l'image du journaliste Thibaud Vézirian. Mais pour le moment, rien n'a été officialisé. Malgré tout, croyez-vous à une officialisation rapide ?

Cela fait désormais de nombreux mois que les rumeurs autour de la vente de l'OM se multiplient. L'Arabie Saoudite, par le biais de son fonds d'investissement, le PIF, est régulièrement cité parmi les prétendants au rachat du club phocéen. Mais récemment, la presse italienne a également évoqué la possibilité de voir les Saoudiens débarquer à l'AS Roma. Une option rapidement refroidie par Roberto Sommella, directeur du quotidien économique Milano Finanza .

L’OM officialise un gros renfort ! https://t.co/Ex0JqLyE5W pic.twitter.com/RbZg41RCOL — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

L'Arabie Saoudite ne s'intéresse pas l'AS Roma

« Nous avons fait quelques vérifications sur ces bruits, il y a eu des pistes et des indiscrétions, mais rien de concret pour l'instant. Pour le moment, il semble que ce ne soit qu'une rumeur, notamment parce que les Friedkin ne paraissent pas vouloir partir. Nous sommes confrontés à des propriétaires qui ne parlent pas, donc cela devient même difficile de vérifier », confiait-il pour Tele Radio Stereo . Une bonne nouvelle pour l'OM ?

La voie est libre pour l'OM ?