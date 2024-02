Arabie Saoudite - OM : Une grande nouvelle se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Arabie Saoudite souhaite racheter un club européen, mais lequel ? L'OM serait l'une des priorités du PIF, qui aurait également regardé du côté de l'Italie. Selon certaines sources, un chèque de 900M€ serait prêt pour racheter l'AS Roma. Une rumeur qui a laissé sceptique de nombreux observateurs en France et en Italie.

Après Newcastle, l'Arabie Saoudite pourrait racheter l'AS Roma. Selon les informations de la Repubblica , le PIF serait prêt à lâcher près de 900M€ pour racheter le club italien à la famille Friedkin. Directeur du quotidien économique Milano Finanz a, et fan de la Louve, Roberto Sommella s'est prononcé sur cette rumeur.

La presse italienne doute

« Nous avons fait quelques vérifications sur ces bruits, il y a eu des pistes et des indiscrétions, mais rien de concret pour l'instant. Pour le moment, il semble que ce ne soit qu'une rumeur, notamment parce que les Friedkin ne paraissent pas vouloir partir. Nous sommes confrontés à des propriétaires qui ne parlent pas, donc cela devient même difficile de vérifier (...) Je me demande pourquoi les Saoudiens devraient prendre le relais, surtout sans la certitude, du côté de Rome, de pouvoir accroître leur chiffre d'affaires, car si un nouveau stade n'est pas construit, cela deviendra un vrai problème pour la Roma » a-t-il confié.

« Ce sont des clubs à problème »