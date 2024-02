L'OM plombé par un Marseillais, il n'en revient pas !

Arnaud De Kanel

Hugo Magnetti est un enfant de Marseille. Après avoir mis du temps à lancer sa carrière, le milieu de terrain a pris une nouvelle dimension avec Brest. La saison passée, il avait même inscrit le premier but de sa carrière en Ligue 1, face à... l'OM ! Bourreau de son club de cœur le jour des célébrations de la victoire en 1993 contre l'AC Milan, Magnetti avait fait halluciner son ami d'enfance qui se trouvait alors sur le bord de la pelouse, Mahdi Camara.

«On a un peu gâché la fête»

« Un premier but en L1, c'est fort, alors au Vélodrome, c'est encore plus beau. En plus, je marque du côté de ma famille, que je vois se lever. Et Mahdi marque, après ! Nos deux frères, dans les tribunes, se sont jetés dans les bras l'un de l'autre, alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. C'était les célébrations des 30 ans du titre de champion d'Europe (de l'OM contre l'AC Milan, 1-0, le 26 mai 1993), on a un peu gâché la fête. Une semaine après, c'était les vacances et je me suis fait titiller dans les rues. Mais c'était bon enfant », se souvient Hugo Magnetti pour L'Equipe . Buteur quelques minutes plus tard, Mahdi Camara, né à Martigues, se rappelle également de sa réaction.

«Je me dis que ce n'est pas possible»