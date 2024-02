Crise à l’OM, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, l’OM se déplace sur la pelouse de Brest en clôture de la 22ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’annonce compliquée pour les hommes de Gennaro Gattuso, embourbés dans une spirale très négative. Pourtant, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia veut y croire jusqu’au bout pour Marseille.

L’OM n’y arrive plus. Ce jeudi, le club phocéen a cru arracher la victoire face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. Rattrapés sur le fil (2-2), les hommes de Gennaro Gattuso ont concédé un nouveau match nul. Ce dimanche (20h45), Marseille a l’occasion de renouer avec le succès et ainsi de mettre fin à une triste série.

Gattuso viré ? L’OM a déjà tranché https://t.co/ppgzFiNSSP pic.twitter.com/zAzwQgS5yX — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

L’OM en pleine crise sportive

Car depuis la victoire (0-1) contre la modeste formation de Thionville en Coupe de France (7 janvier dernier), l’OM n’a plus remporté le moindre match. Une véritable crise de résultat s’installe au sein du club phocéen, et pourtant, Geoffrey Kondogbia a affirmé ce samedi que ce dernier se voulait confiant pour la suite des événements à Marseille. Présent en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse de Brest dimanche soir, le joueur de 31 ans s’est livré sur la situation actuelle à l’OM.

« On est encore dans la course pour toutes les compétitions »