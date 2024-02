OM : Gattuso annonce une attaque de folie avec Aubemayang

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pierre-Emerick Aubameyang a su relever la tête après des premiers mois délicats à l'OM. L'international gabonais enchaîne les prestations complètes, que ce soit aux côtés de Vitinha, parti lors du dernier mercato au Genoa, ou du nouveau venu Faris Moumbagna. En conférence de presse, Gennaro Gattuso a évoqué cette association.

Recrue star du dernier mercato estival à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a eu besoin de temps pour lancer la machine. Mais le joueur de 34 ans a désormais lancé la machine et prouve qu'il est encore loin d'être rouillé. Depuis le début du championnat, l'international gabonais a trouvé le chemin des filets à six reprises. Aubameyang a aussi inscrit quatre buts en Ligue Europa, le dernier jeudi face au Shakhtar Donetsk (2-2).

L'OM boucle un transfert XXL, Gattuso enrage https://t.co/k2FXB6fbSN pic.twitter.com/eg7begdgAT — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Aubameyang lance un coup de pression à son équipe

Mais après cette rencontre, l'attaquant avait le visage des mauvais jours puisque quelques secondes après son but, le club ukrainien revenait à hauteur. « Il faut, excuser moi le terme, se bouger le cul. Tout le monde est conscient que l’on peut faire mieux, quand on joue réellement notre football on sait faire la différence. Mais j’ai l’impression que dès qu’on marque, on a tendance à reculer, alors que la meilleure défense c’est l’attaque. Au bout d’un moment, il faut être francs, dire les choses et avancer » a lâché le joueur.

Gattuso s'enflamme pour son association avec Moumbagna