OM : L’annonce inquiétante de Gattuso

Hugo Chirossel

Déjà en difficulté en championnat et éliminé de la coupe de France, l’OM a vécu un match frustrant ce jeudi soir, lors de son barrage aller de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk (2-2). A l’issue de la rencontre, Gennaro Gattuso a avoué qu'il n’arrivait pas à expliquer la nouvelle contre-performance de son équipe.

L’OM a encore laissé filer une victoire qui semblait pourtant lui tendre les bras. Opposés au Shakhtar Donetsk ce jeudi soir en barrage aller de la Ligue Europa, les Olympiens ont été tenus en échec (2-2), alors qu’ils ont pourtant mené deux fois au score au cours de cette rencontre.

L'OM rejoint dans le temps additionnel

Tout d’abord grâce à l’ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang peu après l’heure de jeu, avant que le Shakhtar Donetsk n’égalise quelques minutes plus tard. Le Gabonais a ensuite été passeur décisif pour Iliman Ndiaye en fin de match et l’OM pensait avoir fait le plus dur. C’était sans compter sur Eguinaldo, qui a de nouveau ramené son équipe à hauteur dans le temps additionnel.

« J’ai pas la clé aujourd’hui »