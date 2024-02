Vente OM : Un milliardaire lâche sa réponse

Thibault Morlain

Quand il s'agit d'évoquer la vente de l'OM, il n'est pas seulement question de l'Arabie Saoudite. Déjà sponsor maillot du club phocéen, Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, est également évoqué comme possible successeur de Frank McCourt à la tête de l'OM. Pourrait-il reprendre le flambeau ? La réponse est tombée.

Devenu sponsor maillot de l'OM via sa société CMA CGM, Rodolphe Saadé suscite certains grands rêves sur la Canebière. En effet, le milliardaire se voit réclamer régulièrement de racheter le club phocéen à Frank MCourt. Les rumeurs ont déjà été nombreuses à ce sujet et ces dernières heures, de l'huile sur le feu a été relancée à propos de Saadé et l'OM.

C'est la crise à l'OM ? Gattuso répond cash ! https://t.co/sTT18KlnjB pic.twitter.com/eapNHrWO7v — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Saadé à la tête de l'OM ?

Ce jeudi, sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes relaient un passage d'un article de Forbes évoquant la possibilité que Rodolphe Saadé rachète l'OM à Frank McCourt. De quoi mettre le feu chez les supporters olympiens, qui n'attendent que ça. Le fait est que cet article sur Saadé date de décembre 2023.

C'est non !