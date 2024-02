OM : Gattuso va prendre une décision radicale ?

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer un Marcelino parti après seulement sept matchs, Gennaro Gattuso est très critiqué en ce moment, avec son Olympique de Marseille qui pourrait s’enliser dans le ventre mou de Ligue 1. Un départ en fin de saison commence déjà à être évoqué, mais le technicien italien pourrait bien prendre tout le monde de court et partir de lui-même.

C’est la crise à l’OM, qui pourrait vite se faire décrocher de la course à une qualification en Ligue des Champions, si les choses ne changent pas très vite. Et comme souvent, c’est l’entraineur qui est pointé du doigt, avec Gennaro Gattuso qui ne semble pas vraiment avoir la solution pour redresser la barre.

Vente OM : Un milliardaire lâche sa réponse https://t.co/u9l0zMgbqT pic.twitter.com/ySc2b25K9A — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Gattuso pourrait tout lâcher

L’avenir européen incertain de l’OM a un impact direct sur celui de l'entraineur, qui pourrait être poussé vers la sortie sans la Ligue des Champions. Mais d'après RMC Sport , il y aurait également la possibilité de voir Gattuso partir de lui-même ! S’il sent que ses choix sont contestés par ses joueurs ou ses dirigeants, il pourrait tout simplement claquer la porte et donc obliger Pablo Longoria à trouver une solution pour finir la saison.

« Si vous voulez ça, il faudra changer d'entraîneur »