OM : Gattuso lâche une menace pour son avenir !

Lors des trois dernières rencontres de l’OM, Gennaro Gattuso a décidé de faire évoluer son équipe en 4-3-3, mettant ainsi de côté le 3-5-2 qui avait porté ses fruits au cours du mois de décembre. Le technicien italien n’est pas un grand fan d’une défense à trois et l’a clairement fait savoir en conférence de presse et si cela ne lui convient pas, Marseille devra alors changer d’entraîneur.

C’est un sujet qui revient constamment lors des conférences de presse de l’OM : le système de jeu. Au cours du mois de décembre, Gennaro Gattuso s’était résolu à faire évoluer son équipe en 3-5-2, ce qui s’était avéré concluant. Mais le technicien italien n’apprécie pas ce système, lui qui est plus un adepte du 4-3-3, qu’il a remis en place contre l’AS Monaco (2-2), l’OL (1-0) et Metz (1-1).

« Jouer à 3, jouer à 4, on verra demain… »

« Est-ce que je pense à un changement de système ? On va voir, jouer à 3, jouer à 4, on verra demain... », a déclaré Gennaro Gattuso ce mercredi en conférence de presse, à la veille de la rencontre entre l’OM et le Shakhtar Donetsk en barrage aller de la Ligue Europa. Le technicien italien ne veut pas repasser à une défense à cinq et l’a clairement fait savoir.

« Si vous voulez ça, il faudra changer d'entraîneur »