Séisme sur le mercato, le rêve du PSG est relancé ?

Pierrick Levallet

L'été dernier, le PSG a tenté de faire venir Bernardo Silva. Le Portugais est finalement resté à Manchester City, mais les dirigeants parisiens rêvent toujours de lui. Le FC Barcelone était également intéressé par les services du joueur de 29 ans. Cependant, le départ annoncé de Xavi à l'issue de la saison devrait écarter le club catalan du dossier.

Si toute l’attention est monopolisée par le feuilleton Kylian Mbappé sur le mercato, le PSG aurait néanmoins prévu quelques coups pour se renforcer. Au milieu de terrain, le club de la capitale rêve toujours de Bernardo Silva. Luis Campos avait déjà tenté sa chance l’été dernier, mais Manchester City avait verrouillé son joueur comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

PSG : Il annonce du lourd pour Luis Enrique https://t.co/q9Fd6EkJn8 pic.twitter.com/xoFMfb7wQH — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Le PSG rêve toujours de Bernardo Silva

Mais le PSG n’a toujours pas oublié Bernardo Silva. La star portugaise intéresse encore les dirigeants parisiens, et sa clause libératoire ne s’élève qu’à 58M€. Le pensionnaire de la Ligue 1 pourrait donc avoir une chance, surtout que son principal rival dans ce dossier ne devrait plus être de la partie.

Le FC Barcelone va lâcher l'affaire ?