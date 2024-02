Mercato : L'OM a loupé un international français du FC Barcelone

Thibault Morlain

Passé par Sochaux et Toulouse, Jérémy Mathieu comptabilise plus de 200 matchs en Ligue 1. Un total qui aurait pu être encore plus important sur l'ancien international français avait pu rejoindre... l'OM. En 2017, alors que Mathieu est au FC Barcelone, Rudi Garcia pense à lui à Marseille. Un transfert qui n'aura finalement pas vu le jour...

Recruté par le FC Barcelone en 2014, Jérémy Mathieu a fini par s'en aller à l'été 2017. L'ancien international a alors rejoindre le Portugal et le Sporting, mais ça aurait pu être différent. En effet, à la même époque, l'OM de Rudi Garcia s'intéressait à lui. Grand fan de Marseille, Jérémy Mathieu n'aurait pas dit non à un tel transfert.

« Ça aurait pu se faire »

Au micro de BeIN Sports , Jérémy Mathieu s'est expliqué à propos de son transfert avorté à l'OM. Rejetant la faute sur Andoni Zubizarreta, ex-directeur sportif olympien, il a confié : « Je suis assez fan de Marseille. Ça aurait été un rêve pour moi de jouer à Marseille. Ça a failli se faire en 2017 ? Ça aurait pu se faire oui ».

« Je ne lui en ai pas voulu »