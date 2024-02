Mercato : Un départ déjà acté à l’OM ?

Hugo Chirossel

Cet hiver, quatre nouveaux joueurs sont arrivés à l’OM. Parmi eux, on retrouve notamment Jean Onana, prêté par Besiktas avec une option d’achat non obligatoire. Dernièrement, la tendance était plutôt à un départ de l’international camerounais à la fin de la saison et un club serait déjà prêt à le récupérer.

Avant Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin, l’OM a débuté son mercato hivernal en s’attachant les services de Jean Onana. En difficulté à Besiktas, le milieu de terrain âgé de 24 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat non obligatoire estimée à 4,5M€.

L’OM ne devrait pas conserver Onana

Une option que l’OM n’aurait quoi qu’il arrive pas l’intention de lever, comme indiqué par L'Équipe . Tout porte à croire que Jean Onana retournera à Besiktas en juin prochain, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, mais un club serait particulièrement attentif à ses prestations à Marseille.

Onana dans le viseur de Braga ?