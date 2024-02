Mercato : Benzema s’en va, le Real Madrid jubile

Jean de Teyssière

Privé de Karim Benzema, parti pour le club d'Al-Ittihad l'été dernier, le Real Madrid semble tout de même plus fort que jamais. Le club madrilène est premier du championnat espagnol, bien placé pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions, bref, tout va bien. Pour un ancien vainqueur de la Ligue des Champions, son départ a été une très bonne chose.

Lorsque Karim Benzema a quitté le Real Madrid l'été dernier, il n'a pas été remplacé. De nombreux observateurs étaient alors inquiets pour ce Real Madrid vieillissant, surclassé par Manchester City en Ligue des Champions (1-1, 0-4) et deuxième de Liga derrière le FC Barcelone. Finalement, l'arrivée de Jude Bellingham au poste de milieu de terrain a donné un second souffle à l'équipe de Carlo Ancelottti, tandis que Vinicius Junior et Rodrygo assument pleinement leur rôle de buteur. Benzema ne manque pas.

«Un mélange de stars expérimentées et de joueurs talentueux et affamés»

Stefan Effenberg, ancien milieu de terrain du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions en 2001, évoque, dans le média allemand Kicker , ce qui fait la force du Real Madrid cette saison : « Le Real Madrid, c'est un mélange de stars expérimentées et de joueurs talentueux et affamés. De plus, Carlo Ancelotti est un entraîneur qui se sent simplement à l'aise à Madrid et qui s'identifie à la philosophie de jeu demandée. »

«Une bonne chose que Karim Benzema quitte le Real Madrid»