PSG - Mbappé : Une mise en scène digne des plus grands pour l’annonce ?

Thibault Morlain

Pour le moment, on attend toujours d'y voir plus clair pour l'avenir de Kylian Mbappé. Alors que les rumeurs vont bon train sur l'attaquant du PSG annoncé au Real Madrid, ce dernier n'a toujours rien communiqué concernant son choix. La grande annonce de Mbappé est ainsi très attendue. Mais comment pourrait-il annoncer son départ du PSG ? Ça pourrait être du jamais vu pour la mise en scène...

Début janvier, Kylian Mbappé expliquait n'avoir encore rien décidé pour son avenir. Depuis, c'est parti dans tous les sens, certains annonçant que la star du PSG avait choisi de rejoindre le Real Madrid. On attend donc que Mbappé prenne la parole pour donner sa réponse. Et à ce propos, pour 20 Minutes , Florian Ridard, conseiller en communication chez Vae Solis, a évoqué différentes mises en scène pour la grande annonce de Kylian Mbappé s'il venait à quitter le PSG.

Mbappé au 20h de TF1 ?

Dans un premier temps, Florian Ridard a validé l'idée que Kylian Mbappé vienne dire qu'il part du PSG sur le plateau du JT de 20h de TF1 , théâtre régulier de grande annonce en France : « J’y crois ! Cette séquence est probable sur la forme. On pourrait même imaginer le président Nasser à ses côtés, la tête haute, de manière à montrer que le club ne subit pas complètement le moment. Sur le fond, je ne crois ni à une tonalité morne, ni à une tonalité grave : Nasser doit se montrer aussi solide sur ses appuis que Vitinha et autant porté vers l’avant qu’Ousmane Dembélé, dans le but de rassurer les supporters. Dire que le départ de KMB préserve tout de même les intérêts du club, et que les ambitions sportives restent très élevées. Il va y avoir un besoin de projection. Et si Nasser nous préparait dans le même temps une annonce positive pour les fans ? ''On remercie Kylian pour tout ce qu’il a apporté au club, de grands joueurs vont arriver prochainement, le projet du PSG n’a jamais été aussi ambitieux… et se fera au Parc, car oui, nous restons à la maison !''. Comment transformer un moment de deuil national en une champagne shower pour des milliers de titis parisiens ».

Une annonce aux côtés d'Emmanuel Macron ?