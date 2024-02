L'OM répond à l'inquiétante sortie de Gattuso

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso est apparu très marqué au moment de répondre aux questions des journalistes jeudi soir après le match nul concédé par son équipe face au Shakhtar. Son aveu d'impuissance inquiétait les supporters de l'OM, mais le club phocéen a tenu à dédramatiser en interne.

La situation devient de plus en plus alarmante pour l'OM. Avec une seule victoire en 2024, face à l'US Thionville, les Olympiens ont très mal démarré l'année et cela touche personnellement Gennaro Gattuso. Le coach italien était d'ailleurs très marqué jeudi soir.

Mercato : Ce joueur de l'OM a eu très chaud ! https://t.co/GT0ER012QH pic.twitter.com/ujzeyQYIbe — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

La sortie de Gattuso qui fait parler

« C’est toujours le même problème. Ce n’est pas technique, ni physique, mais c’est toujours le même problème et je ne sais pas comment le résoudre », avouait Gennaro Gattuso, la mine déconfite jeudi soir suite au nul face au Shaktior. L'OM a tenu à rassurer.

Un «épiphénomène» selon l'OM