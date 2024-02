OM : Surprise, Aubameyang a plombé la signature d’une star

Pierrick Levallet

Le mercato de l'OM a été plutôt mouvementé l'été dernier. Le club phocéen a notamment enregistré le départ d'Alexis Sanchez, en fin de contrat. Pourtant, l'attaquant de 35 ans avait donné son accord pour prolonger au sein de la formation marseillaise. Mais l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang a tout gâché dans ce dossier.

L’été dernier, le mercato de l’OM a été plutôt mouvementé. Si Pablo Longoria a bouclé de nombreuses arrivées pour renforcer l’effectif marseillais, le club phocéen a néanmoins enregistré quelques départs importants. La formation olympienne s’est notamment séparée d’Alexis Sanchez. En fin de contrat, le Chilien n’a pas été prolongé et a donc fait son retour libre à l’Inter.

Rien ne va plus pour Alexis Sanchez

Mais depuis le début de saison, rien ne va plus vraiment pour Alexis Sanchez. Sur le front de l’attaque des Nerazzurri , Simone Inzaghi lui préfère Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Alexis Sanchez ne doit se contenter que de quelques bouts de matchs à l’Inter. Les choses auraient toutefois pu être différentes pour lui l’été dernier.

Aubameyang a fait capoter sa signature à l'OM