OM : «Ça commence à me rendre fou», l’énorme coup de gueule d’Aubameyang

Axel Cornic

Buteur lors du 16e de finale aller de Ligue Europa face à Fribourg (2-2), Pierre-Emerick Aubameyang était très remonté après la rencontre. L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a souhaité viser personne, mais a estimé en marge de la rencontre comme en zone mixte que la prestation collective n’était pas suffisante.

C’est un nouveau match décevant pour l’OM. Alors que les hommes de Gennaro Gattuso tenaient la victoire en ce 16e de finale de Ligue Europa, ils se sont fait rattraper sur le fil par Fribourg. Forcément, le moral n’était pas au rendez-vous au coup de sifflet final.

« Ça commence à me rendre fou de faire des efforts, de pouvoir mener au score et d’encaisser des buts tout de suite derrière »

Au micro de RMC Sport , Pierre-Emerick Aubameyang s’est notamment montré très critique concernant la prestation de l’OM. « Je vais vous dire sincèrement, ça commence à me rendre fou de faire des efforts, de pouvoir mener au score et d’encaisser des buts tout de suite derrière » a lâché le premier buteur de la rencontre. « C’est toute l’équipe qui est en faute, moi le premier je dois défendre comme un malade (...) On m’a toujours dit qu’il faut rester positif, il y a encore un match à la maison et il faudra tuer ».

« Il faut se bouger le cul »