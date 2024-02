Gattuso dévoile un gros problème à l’OM

Jean de Teyssière

L'OM jouera son premier match européen en 2024, face au Chakhtior Donetsk, en barrage aller de la Ligue Europa. Un match qui s'annonce déjà important pour Gennaro Gattuso et ses hommes, englué dans une crise de résultat. L'OM n'a pas gagné un seul match depuis le début de l'année 2024 et les récentes déclarations de Gennaro Gattuso n'inspirent pas à l'optimisme.

L'OM va-t-il faire de la Coupe d'Europe sa priorité cette saison ? Éliminés de la Coupe de France, à huit points du podium, les joueurs de Gennaro Gattuso vont devoir batailler dur en cette seconde partie de saison pour pouvoir se qualifier au moins en Ligue des Champions. Et si le salut venait de la Ligue Europa ?

«C'est difficile parce que jouer le jeudi et le dimanche, tu perds beaucoup d'énergie»

Jouer sur deux tableaux, ce n'est pas ce qui réjouit Gennaro Gattuso, comme il l'a avoué en conférence de presse ce mercredi : « C'est difficile parce que jouer le jeudi et le dimanche... Tu perds beaucoup d'énergie. Mais on a fait ça toute la saison, et on a le devoir de préparer match après match. Nous avons une crise de résultats mais je le répète ce n'est pas une crise de vestiaire ou de ne pas croire en ce que nous faisons. »

«Il faut simplement être plus concentrés, et défendre quand on doit défendre»