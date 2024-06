Mercato - OM : Accord bientôt trouvé avec le nouvel entraîneur !

Hugo Chirossel

Ce mardi, le FC Porto et Sergio Conceiçao ont officialisé son départ à la fin du mois de juin. Ce qui laisse le champ libre à l’OM, qui a fait du technicien portugais sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. En ce sens, il ne resterait plus que des détails à régler entre les deux parties.

L’OM a reçu une très bonne nouvelle ce mardi. Depuis plusieurs jours, le club attend que Sergio Conceiçao soit libéré de son contrat avec le FC Porto. L’ancien entraîneur du FC Nantes est la priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset, mais il fallait encore que son départ soit acté. Ce qui est désormais le cas.

Mercato - OM : Conceiçao fait une grande annonce ! https://t.co/25cMNelH85 pic.twitter.com/AcLXYGdTkT — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Porto officialise le départ de Conceiçao

« Le FC Porto informe suite aux informations diffusées dans les médias concernant le contrat de l'entraîneur Sergio Conceiçao : l'entraîneur a un contrat qui expire le 30 juin 2024 qui sera pleinement respecté par les deux parties. Concernant l'accord de prolongation de 4 ans, annoncé le 25 avril 2024 et qui entrerait en vigueur le 1er juillet 2024, l'entraîneur a annoncé publiquement qu'il avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat. La relation de travail entre les parties prendra ainsi fin le 30 juin 2024 », a indiqué le FC Porto via un communiqué, tandis que Sergio Conceiçao a lui aussi confirmé la nouvelle.

Accord bientôt trouvé entre l’OM et Conceiçao