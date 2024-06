Mercato - RC Lens : Nouvelle catastrophe à 100M€ ?

Arnaud De Kanel

C'est la panique au RC Lens. Ce lundi, le président du club artésien Joseph Oughourlian s'est présenté face à la presse avec Pierre Dréossi, le nouveau directeur général, et il n'a pas annoncé que des bonnes nouvelles. Après avoir perdu Arnaud Pouille et Franck Haise, les Sang et Or auraient besoin de plus de 100M€ pour équilibrer le budget.

Coiffé par l'OL lors de la dernière journée de Ligue 1, le RC Lens a terminé à la 7ème position du classement et devra disputer les barrages pour disputer l'Europe et participer à l'Europa Conférence League. Joseph Oughourlian a tenu une conférence de presse ce lundi et il a notamment évoqué le mercato estival. Mercato qui devrait être extrêmement agité.

Le RC Lens attend 100M€

Les finances du RC Lens sont dans le rouge. D'après les informations du journaliste Laurent Mazure, le club artésien aurait budgété un peu plus de 100M€ de vente. Un montant colossal qui ouvre forcément la porte aux départs des meilleurs joueurs de l'effectif tels que Kevin Danso, Brice Samba, Elye Wahi ou encore Facundo Medina. Joseph Oughourlian a confirmé cette tendance face aux journalistes.

Le président confirme plusieurs ventes