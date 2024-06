Transferts - PSG : La mèche est vendue pour ces cracks

Arnaud De Kanel

Le PSG se prépare à un été mouvementé. Comme souvent depuis le rachat par le Qatar, le club de la capitale devrait être l'un des principaux animateurs du mercato estival, encore plus avec le départ de Kylian Mbappé qui va permettre de faire de grosses économies. Parmi les joueurs ciblés, deux d'entre-eux seront vendus comme l'ont confirmé les clubs.

Nouvel été, nouveau mercato et nouveaux mouvements attendus au PSG dans les prochaines semaines ! Le club de la capitale a adopté une nouvelle politique de recrutement et cible désormais les joueurs français à fort potentiel. Ainsi, le PSG serait très intéressé par Manu Koné et Michael Olise dont les transferts se précisent.

Koné et Olise vendus cet été ?

Brillants à l'étranger sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach et de Crystal Palace, les deux français pourraient changer de dimension cet été. D'après les informations de L'Equipe , leurs clubs auraient d'ailleurs indiqué à la FFF qu'ils allaient être transférés durant le mercato estival.

Une participation aux JO compromise