Mercato : Le PSG veut s’en débarrasser, «ça m'a glacé le sang»

Hugo Chirossel

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar n’a pas vraiment convaincu lors de sa première saison au PSG, marquée par une longue absence en raison d’une blessure à la cheville. L’international slovaque a récemment été lié à des rumeurs de départ, mais assure que le club ne lui a rien dit à ce sujet.

Régulièrement titulaire à son arrivée en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar a été beaucoup moins utilisé par Luis Enrique à son retour de blessure au mois de mars. À l’instar de Carlos Soler ou bien Nordi Mukiele, l’international slovaque (66 sélections) est un des joueurs dont le PSG souhaiterait se séparer cet été, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2028.

« Ça m'a glacé le sang quand ma femme, mon père, ma mère, mon frère m'ont posé la question »

Dans un entretien accordé au média slovque SportWeb , Milan Skriniar a justement évoqué les rumeurs liées à son avenir incertain au PSG : « Je n'y ai pas prêté attention. Mais ça m'a glacé le sang quand ma femme, mon père, ma mère, mon frère m'ont posé la question. Je n'ai rien entendu de tel de la part de l'entraîneur ou du directeur sportif du club, personne ne m'a dit qu'ils ne comptaient pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club . »

« Je suis bien à Paris, je n'ai jamais regretté d'avoir franchi le pas »