Mercato - Officiel : Le RC Lens fait ses adieux à Franck Haise

Thibault Morlain

Nommé entraîneur du RC Lens en février 2020, Franck Haise a réalisé du très bon travail sur le banc des Sang et Or. Une belle histoire qui s'est toutefois terminé en ce jeudi 6 juin. Cela était annoncé ces derniers jours, le RC Lens l'a officialisé : Haise quitte le nord de la France. Alors que l'entraîneur de 53 ans file à l'OGC Nice, le RC Lens a fait ses adieux à son désormais ex-technicien.

« Merci Coach ! » C'est donc ce jeudi 6 juin que le RC Lens a officialisé le départ de Franck Haise. Après quasiment 4 ans sur le banc des Sang et Or, le technicien de 53 ans a fait ses valises, visiblement fatigué par son travail dans le nord de la France. « Pilier du renouveau lensois, le charismatique Franck Haise quitte le Racing à l’issue de la saison 2023/2024. En 248 matchs dirigés sur le banc artésien (dont 80 en National 2), cet entraîneur imprégné des valeurs de l’Artois a grandement contribué à replacer le RC Lens sur la carte du football national et européen. Alors que sonne l’heure d’un nouveau départ, retour sur le parcours de ce tacticien hors pair désormais inscrit dans la grande histoire du club lensois », peut-on lire dans le communiqué du RC Lens.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉Homme clé du renouveau, Franck Haise quitte le Racing. Après 168 matchs sur le banc artésien et des centaines d'émotions partagées, il restera dans l'histoire du club, contribuant à le replacer sur la carte du football national et continental.#MerciCoach — Racing Club de Lens (@RCLens) June 6, 2024

« Je remercie très chaleureusement Franck Haise »

Président du RC Lens, Joseph Oughourlian a pris la parole sur ce départ de Franck Haise. Dans le communiqué lensois, il annonce: « Au nom du club, je remercie très chaleureusement Franck Haise pour ces sept années dont quatre à la tête de l'équipe première qui ont constitué le cycle les plus vertueux de l'histoire récente du Racing. Je lui suis reconnaissant des émotions vécues et partagées. Au-delà du tacticien génial, Franck Haise a incarné, par sa détermination, son audace et son authenticité, les valeurs du bassin minier ».

« Il restera toujours le bienvenue ici »