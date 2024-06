Franck Haise : A bout, il claque la porte du RC Lens !

Thibault Morlain

Entraîneur du RC Lens depuis février 2020, Franck Haise aura réalisé un travail exceptionnel sur le banc des Sang et Or. Une belle histoire qui s’arrête malheureusement là. En effet, c’est fini entre Lens et Haise, qui va désormais entraîner du côté de l’OGC Nice. A 53 ans, le technicien français a décidé de relever un nouveau défi alors qu’il était arrivé à bout dans le nord de la France.

Si le RC Lens est revenu l’un des clubs principaux de Ligue 1 suite à sa remontée, c’est aussi en grande partie grâce au travail de Franck Haise. L’entraîneur des Sang et Or a mené d’une main de maitre ses joueurs. Mais voilà que c’est désormais terminé. En effet, Haise ne sera plus sur le banc de Lens la saison prochaine, lui qui se dirige vers celui de l’OGC Nice pour remplacer Francesco Farioli.



« Il était fatigué »

Ce lundi, en conférence de presse, Joseph Oughourlian, patron du RC Lens, a confirmé le départ de Franck Haise. Et visiblement, l’entraîneur de 53 ans était arrivé au bout de ce qu’il pouvait chez les Sang et Or : « On aurait aimé qu'il reste. Je l’ai compris au cours d’un dîner le 18 avril. Il était fatigué de mois d’atermoiements, fatigué du rôle de manager général, il voulait passer à autre chose. J'ai tout fait pour qu’il puisse rester. Je n’ai pas cherché à la garder de gré ou de force. Quand un entraîneur veut partir, c’est difficile ».

Qui pour remplacer Franck Haise ?