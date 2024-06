Mercato : Le vestiaire du RC Lens se lâche sur le départ de Franck Haise

Thibault Morlain

Auteur d’un excellent travail sur le banc du RC Lens, Franck Haise va prochainement relever un nouveau défi. En effet, le technicien de 53 ans va quitter les Sang et Or, lui qui est attendu du côté de l’OGC Nice pour remplacer Francesco Farioli. Un départ qui fait forcément beaucoup réagir dans le nord de la France et Jimmy Cabot, joueur du RC Lens, s’est prononcé sur ce dossier Haise.

Du côté du RC Lens, on est en pleine reconstruction de l’organigramme. En effet, des changements majeurs sont opérés en cette intersaison avec les départs d’Arnaud Pouille, directeur général des Sang et Or, et celui de Franck Haise. Entraîneur du club lensois depuis février 2020, Haise va s’envoler pour l’OGC Nice. La quête de son successeur au RC Lens est désormais en cours avec le nom de Will Still qui revient très souvent.



Mercato : Surprise, il recale l’Angleterre pour le RC Lens ? https://t.co/lbMfF6mbUo pic.twitter.com/pSsJudEdb9 — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

« Si le coach part, ce serait dommage pour le club »

Interviewé par CNews , Jimmy Cabot n’a pas échappé à la question sur le départ de Franck Haise. Le joueur du RC Lens a alors confié : « Le départ de Franck Haise serait-il une déception ? Tout dépend des changements qui seront faits. Jusqu’ici, le président (Joseph Oughourlian, ndlr) a monté de belles choses, peu importe les choix qui ont été faits. C’est vrai qu’il y avait des bonnes alliances au club avec Florent Ghisolfi et Franck Haise. Il y a toujours des rotations qui se sont faites, plus ou moins cohérentes, mais le club continue de grandir. Si le coach part, ce serait dommage pour le club car il a fait vraiment de très belles choses et c’est un très bon entraîneur. Mais le président fera les bons choix pour remplacer Franck Haise et que la suite soit assurée ».

« On verra quel entraîneur on aura à la rentrée »