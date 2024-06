Mercato : L’annonce de Griezmann qui met fin à tout suspense !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 33 ans, Antoine Griezmann se prépare peut-être à disputer sa dernière compétition avec l’équipe de France, mais l’international tricolore reste ambitieux, avec sa sélection mais également son club. Un départ vers une destination exotique n’est pas encore au programme pour lui, et ce malgré son attirance pour les États-Unis.

Après Hugo Lloris et Raphaël Varane, un autre taulier de Didier Deschamps se prépare à tirer sa révérence en la personne d’Olivier Giroud. L’attaquant de 37 ans va disputer sa dernière compétition avec les Bleus lors de l’Euro 2024 avant de s’envoler pour les États-Unis et finir sa carrière sous les couleurs de Los Angeles, où évolue déjà Hugo Lloris. De quoi tenter Antoine Griezmann ?

PSG, OM… C’est mort pour le transfert de Griezmann https://t.co/AlQizzSwXG pic.twitter.com/zC54SVAxNj — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

« Olivier Giroud en MLS ? Ça donne envie »

« Ça donne envie, ça fait rêver , a reconnu le joueur de l’Atlético de Madrid dans un entretien accordé à Téléfoot. On verra. Je suis à l’Atlético, je suis bien, j’ai fait une très bonne saison et j’espère gratter quelque chose l’année prochaine avec un trophée. On a le temps . »

« Je suis vraiment bien à l’Atlético, je me sens très bien »