Mercato : Après la vente, un buteur s’annonce à l’ASSE

L'ASSE peut dire merci à Ibrahima Wadji. Blessé tout au long de la saison, l'attaquant a inscrit le but de la montée en Ligue 1 face au FC Metz dimanche dernier (2-2, 3-4 au cumul des scores). Après l'euphorie, le joueur de 29 ans a accepté de revenir sur sa saison, mais aussi sur son avenir au sein de la formation stéphanoise.

Le héros inattendu de l'ASSE se nomme Ibrahima Wadji. L'attaquant, régulièrement blessé cette saison, a inscrit le but de la montée dimanche dernier, quelques minutes après son entrée en jeu. Une revanche pour le joueur de 29 ans, qui a connu une année galère. Lors d'un entretien accordé à En Vert et Contre Tous , Wadji a livré ses émotions après la remontée de son équipe. Il refuse, par contre, d'utiliser le terme de « héros ».

Wadji raconte son but et se la joue modeste

« C’était incroyable bien-sûr parce qu’à ce moment-là, on se voyait déjà en Ligue 1 ! C’est beaucoup d’émotion. Ça ne s’est pas bien passé en début de match et on a tout fait pour monter. Mes coéquipiers se sont battus sur le terrain pendant toute la saison, quand j’ai marqué le but j’ai directement pensé à eux. Être le héros ? Non je ne suis pas le héros, je pense que ce sont mes coéquipiers qui le sont parce que la saison ne se joue pas sur un seul match. Une saison, c’est dix mois et moi je n’ai joué qu’un minimum de match et je n’ai marqué qu’un seul but, celui qui nous fait monter mais dire que je suis un héros, c’est un trop grand mot » a déclaré Wadji.

Wadji annonce la couleur