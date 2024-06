Vente : L'ASSE est sauvée, Caïazzo vide son sac !

Amadou Diawara

Il y a quelques jours, l'ASSE a officialisé l'arrivée de son nouveau propriétaire. En effet, Kilmer Sports vient tout juste de racheter les Verts. Ivan Gazidis devenant le nouveau président du club du Forez. Interrogé sur la vente de l'ASSE, Bernard Caïazzo a affirmé que le club était désormais sauvé.

«Je me suis dit qu'on avait sauvé le club»

« Qu'avez-vous ressenti en signant l'acte définitif de vente de l'ASSE ? Je me suis dit qu'on avait sauvé le club. Quoi qu'il arrive. Car Ligue 1 ou Ligue 2, cela ne changeait rien pour Kilmer. Les Canadiens ne sont pas là pour faire un coup. Le club ne pouvait donc pas repartir en L2 ? Dans une sacrée difficulté, avec des emprunts à rembourser, sans savoir où tu vas. De plus, attention aux droits télé. Il existe trois types de club. Ceux de L1 avec des joueurs bankables, comme à Strasbourg, vendu 60 M€. Ceux de Ligue 2, avec des charges de L2 et ceux de L2 avec des charges de L1, comme Bordeaux et Saint-Étienne. C'est le pire cas de figure » , a confié Bernard Caïazzo lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

«Si tu n'as pas un actionnaire puissant, tu es toujours sur la corde raide»