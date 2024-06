Vente ASSE : C'est officiel, un énorme projet est confirmé en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au lendemain d'un barrage à couper le souffle durant lequel l'ASSE a officialisé sa montée en Ligue 1 en dominant le FC Metz, une seconde bonne nouvelle est annoncée dans le Forez. Comme attendu, les Verts changent de propriétaires et viennent d'officialiser l'arrivée de Kilmer Sports

Vainqueur à Geoffroy-Guichard (2-1) lors du barrage aller, l'ASSE a confirmé sa montée en Ligue 1 lors du match retour à Metz (2-2) après un scénario renversant en prolongations. Une grande nouvelle et un soulagement pour les Verts qui seront donc restés deux ans en Ligue 2. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les Verts viennent d'officialiser une grande annonce très attendue par les supporters. A savoir la vente du club.

🟢 Un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre ! Kilmer Sports est désormais le nouvel et unique actionnaire de l’AS Saint Etienne. Ivan Gazidis devient le président du club, avec Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld à ses côtés. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2024

La vente de l'ASSE est officielle !

Comme attendu ces derniers jours, l'ASSE a publié un communiqué confirmant que « Kilmer Sports a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’AS Saint-Étienne auprès de ses actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ». Une révolution qui s'accompagne d'un large remaniement au sein de l'organigramme. « Ivan Gazidis, Président de Kilmer Sports, prend la présidence du club. Il sera secondé dans sa mission par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, Vice-présidents exécutifs en charge du football de Kilmer Sports », précise le communiqué du club du Forez. Ivan Gazidis a d'ailleurs lâché ses premiers mots.

Ivan Gazidis annonce déjà la couleur