Vente ASSE : Une pointure va débarquer

Arnaud De Kanel

Dans les tuyaux depuis plusieurs années, la vente de l'ASSE pourrait enfin aboutir. Un projet mené par Ivan Gazidis, ancien dirigeant d'Arsenal et du Milan AC notamment, aurait les faveurs des propriétaires actuels. Et la possible arrivée du Sud Africain à la tête des Verts en fait saliver plus d'un.

L'ASSE serait sur le point de trouver un nouveau repreneur. Le Sud Africain Ivan Gazidis devrait devenir le nouveau boss des Verts et son arrivée suscite une attente particulière. L'ancien dirigeant d'Arsenal et du Milan AC fait l'unanimité, lui qui est perçu comme une pointure dans son domaine.



«La meilleure chose qui pouvait arriver à l'AS Saint-Étienne»

Et même Jean-Michel Aulas, président emblématique du rival, l'OL, est ravi de voir un tel dirigeant débarquer à l'ASSE. « Ce mec est extraordinaire sur le plan humain, très sensible, à l'écoute, respectueux et super apprécié. Au niveau professionnel, il est l'un des meilleurs dirigeants au monde. Il entretient de très bonnes relations avec le président de l'UEFA et les instances de la FIFA. En termes de savoir-faire, il est l'égal de Florentino (Pérez, président du Real Madrid). Il se montre très cool et souriant, avec une méthode anglo-saxonne extrêmement directive qui donne des résultats. Il apparaît surdimensionné pour Saint-Étienne car je le verrais plus arriver au Paris-SG. S'en être sorti par le haut lui a donné une philosophie et une démarche complémentaire. Désormais, il a envie de rendre. Le voir arriver avec un investisseur très puissant est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'AS Saint-Étienne », a confié le président de la Ligue Féminine pour L'Equipe . Gilles Grimandi n'en pense pas moins.

«De la connaissance et de la compétence»