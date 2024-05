Vente ASSE : «L’un des meilleurs» débarque à Saint-Etienne !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien patron de l'OL, Jean-Michel Aulas ne porte pas l'ASSE dans son cœur. Pourtant le président de la nouvelle Ligue féminine de football professionnel s'est enthousiasmé devant le projet de rachat du club stéphanois. Le responsable apprécie notamment le travail d'Ivan Gazidis, passé par plusieurs cadors européens et qui devrait être l'homme fort de cette révolution verte.

Ce n'est donc plus qu'une question de jours avant que la vente de l'ASSE ne soit effective. Selon les informations du Progrès , cette opération n'a jamais été aussi proche d'aboutir. Les dirigeants espèrent annoncer la cession, au plus tard, le 2 juin prochain, après le possible barrage face au FC Metz. Le groupe Kilmer Sports Ventures devrait s'installer à la tête de l'ASSE. Les clés du projet sportif seront remis à Ivan Gazidis, qui s'est fait un nom à Arsenal et au Milan AC.

Aulas ne tarit pas d'éloges à l'égard de Gazidis

Ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas a présenté le profil de Gazidis. « Ce mec est extraordinaire sur le plan humain, très sensible, à l'écoute, respectueux et super apprécié. Au niveau professionnel, il est l'un des meilleurs dirigeants au monde. Il entretient de très bonnes relations avec le président de l'UEFA et les instances de la FIFA. En termes de savoir-faire, il est l'égal de Florentino (Pérez, président du Real Madrid). Il se montre très cool et souriant, avec une méthode anglo-saxonne extrêmement directive qui donne des résultats. Il apparaît surdimensionné pour Saint-Étienne car je le verrais plus arriver au Paris-SG » a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Equipe.

