Mercato : L’OM va boucler une grosse signature !

Souvent décrié depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund il y a maintenant quatre ans, Leonardo Balerdi est peu à peu devenu un des cadres de l’OM. Un joueur sur lequel le club compte s’appuyer dans l’optique de la saison prochaine. En ce sens, l’Argentin devrait bientôt prolonger son contrat à Marseille.

L’OM s’est montré très actif dans le sens des départs en ce début de mercato estival. Vitinha a été transféré définitivement au Genoa et Iliman Ndiaye devrait bientôt faire de même, lui qui va retourner en Angleterre et s’engager avec Everton. Jordan Veretout et Samuel Gigot pourraient eux aussi s’en aller prochainement et sont annoncés dans le viseur d’Al-Duhail et de Trabzonspor. Mais il y a certains éléments que l’OM compte conserver, à l’image de Leonardo Balerdi.

L’OM a fait une offre de prolongation à Balerdi

Le défenseur âgé de 25 ans a été une des rares satisfaction de la saison dernière. Leonardo Balerdi a su surmonter les nombreuses critiques à son égard à ses débuts pour s’imposer à l’OM. Si la presse italienne évoquait récemment un intérêt de l’Atalanta, l’international argentin (2 sélections) devrait rester à Marseille la saison prochaine. En ce sens, comme indiqué par RMC Sport , le club lui a fait une offre de prolongation à la fin de la saison dernière.

Balerdi veut rester à l’OM