Vente ASSE : Le nouveau patron des Verts le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'ASSE s'apprête à passer sous pavillon canadien, le futur homme fort du secteur sportif de Verts sera un certain Ivan Gazidis, passé notamment par Arsenal et l'AC Milan. Interrogé au sujet du dirigeant sud-africain, Gilles Grimandi n'a pas tari d'éloges.

Entrée en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, l'ASSE va prochainement se lancer dans un nouveau projet dont Ivan Gazidis sera le patron du secteur sportif. Passé par Arsenal et l'AC Milan, le dirigeant sud-africain dispose d'une solide expérience dans le football européen. Gilles Grimandi, qui l'a rencontré en MLS avant de le retrouver à Arsenal en 2009, présent Ivan Gazidis.

Vente ASSE : Un projet à la Real Madrid est annoncé, le PSG en échec ? https://t.co/duecbuJvqB pic.twitter.com/G6E7rvy7eJ — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Grimandi fan de Gazidis

« Un mec sympa, agréable, jamais dans l'esbroufe ni agressif, mais procédurier et marqué par le système américain. Avec lui, il y a de la connaissance et de la compétence. Gazidis, qui sait jouer au football, possède un profil et un CV foot », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

«C'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'AS Saint-Étienne»