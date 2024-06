L’ASSE va devenir comme Arsenal, la folle annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais ex-propriétaire de l’ASSE, Bernard Caiazzo ne cache pas sa satisfaction de laisser le club entre les mains de Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis. Les deux nouveaux hommes forts des Verts préparent ainsi un énorme projet qui pourrait ressembler à ceux des grands clubs européens. Caiazzo évoque meme une «arsenalisation» de l’ASSE.

Le début de semaines des fans de l'ASSE devait être agréable. Et pour cause, en lendemain de la remontée officielle en Ligue 1, les Verts ont officialisé la vente du club à Kilmer Sports, groupe détenu par Larry Tanenbaum. Ivan Gazidis est ainsi le nouveau président de l'ASSE. C'est donc un long feuilleton qui s'achève pour le plus grand bonheau de Bernard Caïazzo, l'ancien co-priétaire du club du Forez.

Gazidis, le nouveau patron de l’ASSE

« Ce qui compte c'est que les supporters soient heureux avec le club. Ma grande victoire, ma grande mission, c'était de dire si on monte et que nous ne sommes pas capables d'avoir des moyens solides, cela veut dire que nous ne sommes pas certains de rester en Ligue 1, on peut être en difficulté. Ma mission, c'était de dire que cela n'arrive plus jamais. On est un club suffisamment costaud, une équipe suffisamment costaud avec des actionnaires suffisamment forts pour faire face et se retrouver en Ligue 1 avec une ambition progressive. Pour cela, il fallait qu'ils soient assez puissants pour faire face financièrement à tous les coups durs », rappelle-t-il au micro de France Bleu , avant de poursuivre.

Caïazzo évoque une «Arsenalisation de l'ASSE»