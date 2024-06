Vente ASSE : Il refuse des offres XXL pour Saint-Etienne

Thibault Morlain

C'est en 2021 que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont officiellement mis en vente l'ASSE. Il en aura fallu du temps pour trouver un repreneur, mais ça y est, les Verts ont changé de pavillon. En effet, le rachat de l'ASSE par Larry Tanenbaum a été officialisé ce lundi. Et alors qu'Ivan Gazidis sera le nouveau président stéphanois, il aurait pu filer dans des clubs plus prestigieux.

Le rachat de l'ASSE a donc été officialisé ce lundi soir. Les Verts ont été repris par le groupe Kilmer de Larry Tanenbaum. Par la même occasion, un nouveau président a été nommé en la personne d'Ivan Gazidis. « C’est un honneur et une grande responsabilité de prendre aujourd’hui la tête d’un club à l’histoire et au palmarès aussi prestigieux », a expliqué ce dernier dans le communiqué de la vente de l'ASSE.



💬 "Ensemble et en confiance, continuons à écrire l'histoire des Verts."



« C'est quelqu'un d'exceptionnel, d'une compétence rare »

Ayant rencontré Ivan Gazidis, Bernard Caïazzo a fait une révélation sur ses discussions avec le nouveau président de l'ASSE. Pour France Bleu , il a alors expliqué : « Ivan Gazidis qui va être le président de l'ASSE c'est quelqu'un d'exceptionnel, d'une compétence rare. Je lui ai posé la question "tu as été à Arsenal, à Milan, là Saint-Étienne..." ».

« J'ai refusé des propositions de clubs équivalents à Arsenal et Milan pour venir »