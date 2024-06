Il recale un grand club pour signer à l’ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passée sous pavillon canadien au lendemain de sa remontée en Ligue 1, l’ASSE a totalement changé son organigramme en confiant notamment sa présidence à un certain Ivan Gazidis. Selon Bernard Caïazzo, le nouveau président des Verts a d’ailleurs repoussé les offres de très grands clubs avant d’accepter la proposition du club du Forez où il va lancer un grand projet.

C'est désormais officiel, l'ASSE a été vendu au groupe canadien Kilmer Sports qui appartient à Larry Tanenbaum. Toutefois, le nouveau patron du secteur sportif des Verts se nomme Ivan Gazidis, ancien dirigeant d'Arsenal et de l'AC Milan. Un énorme coup pour les Verts qui enregistre l'arrivée d'un dirigeant de grande expérience. D'ailleurs, Bernard Caïazzo a révélé que Gazidis avait repoussé les offres de grands clubs européens.

«Je suis très heureux de la vente de l’ASSE»

« Je suis très heureux de la vente de Saint-Étienne. 20 ans c'est beaucoup, on a longtemps cherché l'oiseau rare et on l'a trouvé, c'était le plus difficile. La montée en Ligue 1 est formidable mais monter en Ligue 1 sans avoir les moyens du football d'aujourd'hui, c'est difficile. En 20 ans, le football a beaucoup changé. Je garderai un souvenir merveilleux de l'époque Galtier mais ça a changé. Le football nécessite désormais d'avoir des groupes importants, disposant de moyens forts. La chance que nous avons, c'est d'avoir des gens avec une dimension humaine formidable. Je me suis rendu à Toronto, en Floride pour les rencontrer, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Ce qui m'avait frappé, c'est cette dimension humaine. Ce sont des gens qui aiment les gens », assure l’ex-dirigeant stéphanois auprès de France Bleu avant de poursuivre.

Gazidis a refusé de grands clubs pour l’ASSE