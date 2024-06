C’est la rupture, un joueur du PSG vide son sac

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Marco Asensio a quitté le Real Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG, étant en fin de contrat le 30 juin 2023 avec le club merengue. Alors qu'il vient d'achever sa toute première saison à Paris, l'international espagnol a annoncé que Sandra Garal et lui allaient divorcer.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2015, Marco Asensio a plié bagages il y a tout juste un an. En fin de contrat le 30 juin 2023, l'international espagnol a décidé de relever un tout nouveau défi. Plutôt que de prolonger avec le Real Madrid, Marco Asensio s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Et après avoir terminé sa première saison sous les couleurs rouge et bleu, le milieu offensif de 28 ans a annoncé que sa vie prenait encore un nouveau tournant.

Asensio annonce son divorce

S'il devrait continuer l'aventure avec le PSG la saison prochaine, Marco Asensio ne sera plus aux côtés de Sandra Garal. En effet, le numéro 11 parisien a officialisé la fin de sa relation avec l'influenceuse et entrepreneuse, avec qui il était en couple depuis 2018.

«Sandra et moi avons décidé de mettre fin à notre mariage»