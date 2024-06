PSG : Xavi Simons se fait dézinguer !

Benjamin Labrousse

Prêté par le PSG du côté du RB Leipzig cette saison, Xavi Simons s’est affirmé comme l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe. Néanmoins, si le milieu offensif de 21 ans a pris beaucoup d’ampleur en club, ses prestations en sélection laissent encore à désirer. D’ailleurs, les médias néerlandais ont récemment été très agressifs à l’égard du niveau de ce dernier avec les Pays-Bas.

Cette saison, certains jeunes joueurs très talentueux se sont distingués. Du côté du PSG, on aura forcément été très attentif aux prestations de Xavi Simons. Racheté par le club parisien l’été dernier après avoir été vendu au PSV Eindhoven en 2022, le jeune Néerlandais a de nouveau été prêté par Paris, cette fois-ci au RB Leipzig.

Mercato - PSG : Un transfert de folie bientôt bouclé ? https://t.co/DBvphRQHzy pic.twitter.com/GsV2Xwkymi — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Xavi Simons brille en club

En Allemagne, Xavi Simons a connu une ascension fulgurante. Le numéro 20 du club allemand aura été l’un des hommes de bases de Marco Rose, et s’est également distingué en Ligue des Champions face au Real Madrid lors des 8èmes de finale. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 28 mai, rien n’est encore acté pour Xavi Simons, qui pourrait potentiellement poursuivre sa carrière au PSG donc. Mais en attendant, place à l’Euro. Logiquement sélectionné pour le championnat d’Europe en Allemagne, le joueur formé à la Masia est attendu au tournant.

« Il est en dessous de ses capacités pour le moment »