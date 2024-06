Révolution au PSG, il se lâche après son gros transfert

Alexis Brunet

À l’été 2011, le Qatar a racheté le PSG. Depuis cette date-là, le club de la capitale est rentré dans une nouvelle ère. L’arrivée de QSI a notamment engendré certains changements importants. Javier Pastore, qui était présent à Paris au début de ce nouveau projet, est bien placé pour le confirmer. L'Argentin avait effectivement été recruté pour 42M€.

Cette saison, le PSG est arrivé jusqu’en demi-finale de Ligue des champions. Une très belle performance, surtout que le club de la capitale restait sur deux échecs consécutifs en huitième de finale. Si le champion de France peut se permettre de lutter sur la scène européenne aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à l’arrivée de QSI.

Pastore se lâche sur l’arrivée du Qatar au PSG

En 2011, le Qatar a racheté le PSG et l’a fait entrer dans une nouvelle ère. Le club de la capitale a pu compter sur des moyens financiers quasi illimités, afin de se construire une très belle équipe. L’arrivée de QSI a aussi permis de professionnaliser certains détails à Paris, comme l’a confié Javier Pastore à Marca . « Le Qatar et moi avons fait nos premiers pas ensemble. J'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. Je suis arrivé à 21 ans et je suis reparti à 29 ans, nous avons eu beaucoup de bonnes expériences et d'autres moins bonnes, mais on apprend de tout cela. J'ai une bonne relation avec eux et les portes me sont ouvertes. À l'époque, nous, les footballeurs, devions porter les uniformes, laver les chaussures... C'était une toute autre histoire. »

Deschamps a fait halluciner un joueur du PSG https://t.co/XW9doJnurW pic.twitter.com/n7cirGiXiQ — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Pastore est l’un des chouchous du Parc des princes

Javier Pastore a connu les tout débuts du projet QSI au PSG, puisqu’il a été le premier grand joueur recruté par le club de la capitale en 2011. L’Argentin débarquait alors de Palerme contre la somme de 42M€. Le longiligne milieu offensif sera resté sept ans à Paris, le temps pour lui de devenir un des chouchous du Parc des princes, grâce à ses dribbles dévastateurs et son élégance balle au pied.