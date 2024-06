Cette star est indispensable au PSG, une recrue balance

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos est devenu au fil des années un pilier de la défense. Le Brésilien est évidemment reconnu à l'international pour son talent et parmi ses coéquipiers, il fait souvent l'unanimité. D'ailleurs, Lucas Beraldo, qui aura l'occasion d'évoluer avec lui lors de la prochaine Copa América (21 juin-15 juillet) et qui joue déjà au PSG à ses côtés, n'a pas tari d'éloges à son égard.

Ce samedi, c'est Lucas Beraldo qui a tenu à lui rendre un bel hommage, avant de le retrouver pour la Copa América avec la Seleçao.

« Marquinhos est une source d'inspiration pour moi »

Arrivé au PSG cet hiver en provenance de Sao Paulo, Lucas Beraldo n'a que 20 ans, et il est heureux de pouvoir côtoyer Marquinhos, son coéquipier brésilien. « Marquinhos est une source d'inspiration pour moi. Avoir l'opportunité de travailler avec lui tous les jours ici avec la sélection nationale et au Paris Saint-Germain est un grand plaisir pour moi. Je m'identifie beaucoup à lui, en raison de sa façon de jouer. C'est un joueur très technique, rapide, avec un bon positionnement. Lorsque j'ai appris à le connaître plus personnellement, j'ai réalisé à quel point il est important au sein d'un groupe. Il a un leadership naturel et une capacité à faire avancer tout le monde vers le même objectif » dit-il lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

Première grande compétition pour Beraldo

Sous contrat avec le PSG, après un transfert d'environ 20M€, Lucas Beraldo va disputer sa première grande compétition internationale avec le Brésil. Le jeune défenseur a connu ses deux premières sélections ces dernières semaines, et il ne s'attendait pas forcément à une telle saison.